Türkiye Gazetesi

Fransa Milli Takımı ve Juventus'un yıldız ismi Paul Pogba, Instagram hesabından Gazze'de yaşananları kınadı.

Saldırı sırasında hayatını kaybeden bazı çocukların fotoğrafını paylaşan Pogba, "Allah'ım Gazze halkını koru." mesajını yazdı.

Sevilla Marcao'yu, Juventus Pogba'yı açıkladı... Avrupa'da transfer sezonu hareketli geçiyor La Liga ekiplerinden Sevilla, Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis ödeyerek transfer ettiği Marcao'yu açıkladı. 26 yaşındaki stoperin transferi bonuslarla birlikte 15'i bulabilir. Diego Carlos'u 30'a Aston Villa'ya satan Sevilla bu futbolcunun yerini bir başka Brezilyalı'yla doldurmuş oldu. Marcao Galatasaray'a 4 milyon euroya transfer edilmişti.

İSRAİL 14'Ü ÇOCUK 44 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail, saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle geçen hafta Gazze'deki İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı. İsrail'in Gazze şeridine düzenlediği saldırılar sonucunda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

POGBA MÜSLÜMAN MI?

Senegal asıllı 29 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada Müslüman kimliğiyle de öne çıkıyor. Pogba'nın Umre ziyareti sırasındaki paylaşımları oldukça ilgi çekmişti.

5 yıllık Manchester United kariyeri sona eren Pogba, bu yaz Juve'ye geri döndü.

Aaron Boupendza Körfez'de takım değiştirdi... Yeni adresi Suudi Arabistan Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki Gabonlu golcü Aaron Boupendza'nın yeni adresi resmen belli oldu.

Jose Sosa, futbola başladığı kulüp olan Estudiantes'e geri döndü Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Trabzonspor ve Fenerbahçe formaları giyen Jose Sosa, Arjantin ekiplerinden Estudiantes ile sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Sosa'nın ikinci kez kulübe döndüğü vurgusu yapılırken, bonservissiz olarak Aralık 2024'e kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.