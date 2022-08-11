Türkiye Gazetesi

Emin ULUÇ

Sene 1996. Yer İngiltere. Avrupa Futbol Şampiyonası’nda boy gösteren takımlardan Portekiz; Figo’lu, Rui Costa’lı, Pinto’lu kadrosuyla D Grubu’nu lider tamamlıyor. Danimarka’yla berabere kalıp, Türkiye ve Hırvatistan’ı mağlup eden takım adını çeyrek finale yazdırıyor. Ancak, Çeklere eleniyor. Teknik direktör Antonio Oliveira’nın taktiği 4-1-1-4. Çok bilindik bir şey değil ve çok da iş yapmıyor.

GÜNCELLEME ŞART

Sene 2022. Yer Kadıköy. Süper Lig’de sezonun ilk maçı. Şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe’nin teknik direktörlük koltuğunda Portekizli Jorge Jesus var. Taktik, 4-1-1-4. Rakip Ümraniye. Sonuç hüsran. Dinamo maçlarından sonra, zayıf Slovacko’ya karşı alınan 3 gollü galibiyetle taraftarı ümitlendiren Jesus, hem sahaya sürdüğü kadroyla hem de oyuna müdahaleleriyle taraftara hayal kırıklığı yaşattı.

JESUS: ROTASYON YAPACAĞIZ

Jorge Jesus Slovacko maçı öncesi basın toplantısında, "Ligde yeni maç oynadık. Oyuncular yorgun, dinlendirmemiz lazım. Yarın (bugün) rotasyonlu kadroyla oynayacağız" derken, "Arda konusunda takım için en iyi olacak kararı vereğim. İlk maçta iyi skor aldık. Bunu koruyup turu geçmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

Portekizli çalıştırıcı, "Takım ne zaman istediğiniz seviyeye gelir?" sorusuna, "Futbolda hiçbir zaman bu tarz konularda kesin bir süre belirtemezsiniz. Futbol bilim değil ve kesinlik yoktur. Zaman geçtikçe, maçlar oynadıkça istediğimiz seviyeye ulaşacağız. Takım bizim neler istediğimizi anlamaya çalışıyor" karşılığını verdi.

KURTARICI GENK! SAMATTA MÜJDESİ

Kadroda düşünülmeyen Samatta, Genk’e gidiyor. Belçika ekibi, eski oyuncusunu 1 yıllığına kiralayacak. Genk’in 1 milyon avro ödeyeceği Samatta’nın yıllık ücretinin kalan 1,5 milyonu Fenerbahçe’nin kasasından çıkacak. Sarı lacivertlilerdeki yabancı sayısı 21’e düşecek.

GOLCÜ ARANIYOR! BATSHUAYI YOKLAMASI

Maxi Gomez ve Sörloth için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, golcü adayları arasına Batshuayi’yi de ekledi. Chelsea’nin kadroda düşünmediği Batshuayi için Selahattin Baki’nin hem İngiliz deviyle hem de oyuncunun menajeriyle görüştüğü öğrenildi. Werner transferi sonrası Sörloth için umutlar biraz daha arttı.

Fenerbahçe haberleri... Slovacko maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe’nin, UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu’nda yarın Çekya’da karşılaşacağı Slovacko maçı kamp kadrosu açıklandı.