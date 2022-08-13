Türkiye Gazetesi

Trabzonspor yeni sezonda oynadığı 3 resmi maçı da kazanırken kalesinde gol görmedi.

EDİN VİSCA'NIN SAĞLIK DURUMU

Teknik direktör Abdullah Avcı, 1-0 kazandıkları Hatayspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmada kolundan sakatlanarak hastaneye kaldırılan Edin Visca'nın durumuyla ilgili sözlerine başlayarak, "Edin Visca, futbolun içinde sporun içinde olan talihsiz bir durumu yaşadı. Çok iyi bir profesyonel, takımdaş. Bunun altından da kalkacaktır. Süresi, zamanı en yakın zamanda sağlık ekibi tarafından açıklanır. Ona geçmiş olsun dileklerimizi de tüm takım olarak iletiyoruz. Buradan çıktıktan sonra da umarım görüşürüz yoksa yarın görüşeceğiz." dedi.

Edin Visca'nın durumu nasıl? Yere yığıldı, sahaya ambulans girdi! Trabzonspor - Hatayspor maçının ilk yarısında Edin Visca yürekleri ağızlara getirdi. Rakibiyle çarpışan ve yere yığılan Boşnak yıldız, bir süre hareketsiz yattı. Sahaya giren ambulans 33 yaşındaki futbolcuya acile kaldırdı. Visca yerde yatarken takım arkadaşları etrafında perde oluşturunca akıllara Christian Eriksen geldi.

"ŞAMPİYON TAKIM DEVAM EDİYOR"

Bordo-mavili taraftarların takımlarına verdiği desteğe değinen Avcı, "Taraftarımız bıraktığı yerden devam ediyor. Şampiyon takım, devam ediyor. Takımlarına verdiği pozitif destek sürüyor. Onlar bu desteği vermeye devam etsinler. Onlara bir kez daha cuma akşamı stadyumu doldurdukları için bıraktıkları yerden devam ettikleri için teşekkür ediyorum. Onlar her sene bizim en iyi transferlerimiz." şeklinde konuştu.

Trabzonspor - Hatayspor 1 - 0 Maç Sonucu (ÖZET) Son şampiyon Süper Lig'e 2'de 2'yle başladı Süper Lig'de 2. hafta mücadelesi Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçıyla başladı. Bordo-Mavililer şampiyonluk sonrası evindeki ilk resmi maçında Akdeniz ekibini tek golle devirdi. Abdullah Avcı'nın takımı Süper Lig'e 2'de 2'yle 6 puanla başlarken kalesinde gol görmedi. Fırtına'yı şimdi zorlu Kopenhag sınavı bekliyor.

Avcı, Atakaş Hatayspor'un topla geniş alanda oynayan takım olduğunu ve bu nedenle zaman zaman zorluk yaşadıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Rakibin bir fantastik vuruşunun dışında genelde pozisyon vermedik. İkinci yarı değişiklik sonrası daha fazla topa sahip olarak, pozisyona girerek Ömür ile gol bulduk. Daha fazla gol atabilirdik. İki maç 6 puan ve gol yemeden devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Türk futbolu ve bizim adımıza Kopenhag müsabakası var. Ona yarından itibaren hem zihinsel hem de fiziksel olarak hazırlanacağız. Bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Hem maddi hem manevi hem de prestij olarak değerlendirmek istiyorum. Rakibe başarılar diliyorum. Biraz daha topa sahip olup biraz daha dominant oyunla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. "

MARC BARTRA SORUSU

Abdullah Avcı gündemdeki Bartra transferiyle ilgili olarak ise "Stoper konusu duruyor. Benim talep ettiğim oyunculardan bir tanesiydi. Daha netleşmediği için bir şey söylemek istemiyorum. Bizim oyunumuza uygun bir oyuncu. Çok önemli kariyeri olan çok önemli kupaları olan oyun felsefesine uygun bir oyuncu. Maçtan çıktığım için transferin olup olmadığını bilmiyorum ona göre değerlendireceğim." diye konuştu.