Türkiye Gazetesi

Welinton bir sezon daha Beşiktaş'ta... Sakatlığı nedeniyle sezon açılışını kaçıran ve Suudi Arabistan'ın El İttifak takımına transfer olması beklenen Brezilyalı stoperin gidişine Başkan Ahmet Nur Çebi engel oldu.

33 yaşındaki futbolcu, El Ittifak’ın yıllık 1,5 milyon Euro ücreti içeren 2 yıllık teklifini kabul etmişti. Takımdan ayrılma isteğini ileten Welinton’a izin çıkmadı.

STOPER TRANSFERİ YAPILMAYACAK

Siyah beyazlı kulüp, Brezilyalı stoperin kadroda kalmasına karar verdi. Başkan Çebi sambacıyla bizzat konuşarak ikna etti. Siyah-Beyazlılar stoper transferini de böylece iptal etti.

Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki oyuncu, sezon sonuna kadar siyah beyazlı formayı giymeye devam edecek.

2020 yazında Alanyaspor'dan transfer edilen Welinton için teknik direktör Valerien Ismael de "kalsın" raporu vermişti.

Beşiktaş'ta Welinton üzüntüsü! Kayserispor maçında Brezilyalı stoper de yok... Beşiktaş sezona kritik futbolcularından gelen sakatlık haberleriyle giriyor. Üst adalesinden sakatlanan Welinton, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak. Brezilyalı stoper böylece sezonun açılış maçı olan Kayserispor maçını kaçırmış oldu.

Çebi transferler için devrede! İş başa düştü Transferde gecikme olmasını istemeyen Beşiktaş Başkanı, Alanya’dan Tayfur Bingöl ve Sivas’tan Kerem Atakan Kesgin için bizzat devrede.

Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş transfer açıklamasına Başkan Çavuşoğlu'ndan yalanlama geldi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş öncesi yaptığı açıklamada Tayfur Bingöl’ün transferinde bir gelişme olmadığını belirterek, “Görüşmeler devam etmiyor. Transfer çalışmaları ciddi iştir. Ciddi işlerde de ciddi olmak lazım” dedi.