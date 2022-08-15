Türkiye Gazetesi

ABDULLAH AVCI NE DEDİ?

"Uzun zaman sonra Şampiyonlar Ligi müziğini Trabzon'da dinletmek istiyoruz. Şu anda her şey itibariyle iyi durumdayız" diye Avcı'nın sözlerinden satırbaşları şöyle:

"Önemli bir kültüre, Şampiyonlar Ligi kültürüne sahip bir takım olan Kopenhag ile oynayacağız. 22 senedir aralıksız olarak Avrupa kupalarında olan bir ekip. Danimarka Ligi'nde 14 şampiyonluğu 8 kupası var. Uzun süre 4-4-2 düzeninde bundan önceki hocalarıyla oynamışlardı."

KOPENHAG ANALİZİ

"Son 1.5 senedir 4-3-3 formasyonuna geçtiler. Topa sahip olmayı daha öne çıkardılar. Genç, 24 yaş ortalaması bir takım. Koşu mesafesi yüksek. Duran toplarda etkililer ve etkili kullanıyorlar. Seyirci atmosferi etkili. Güçlü ve güçsüz yönlerinin analizini yaptık. Bunun üzerine çalıştık. Uzun süre sonra Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi gruplarında olmasını hem Trabzonspor hem de ülkemiz için istiyoruz. Onun için bütün hazırlıklarımızı bunun için yaptık."

Kopenhag - Trabzonspor maçı şifresiz mi? Canlı yayın hangi kanalda? Ne zaman? Trabzonspor UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka şampiyonu Kopenhag ile kozlarını paylaşıyor. Trabzonspor taraftarları başka olmak üzere bu maçın hangi kanaldan canlı yayınlanacak merak ediliyor. Kopenhag - Trabzonspor maçı öncesi son gelişmeler ve yayın bilgileri haberimizde...

"Trabzonspor'da ortalama 21 ayı bitirdim. Sürecimiz devamlı üstüne koyarak gidiyor. Oyunda çok tekrarlarımız var. Bu sene lige başlarken de geçen senenin şampiyonu ve Süper Kupa'yı alarak, son üç resmi maçta gol yemeyen özgüveni olan bir takımız. Her şeyiyle iyi durumdayız, ilkleri yapmak istiyoruz. Avrupa'da oynayacağın her maçın zorlukları fazladır. Biz fiziksel ve zihinsel olarak buna hazırız."

CORNELİUS'UN YETİŞTİĞİ TAKIM

Trabzonspor'a geçen yaz Parma'dan transfer olan ve ilk sezonunda şampiyonluk yaşayan Andreas Cornelius, altyapısından yetiştiği takıma karşı mücadele edecek.

Profesyonel futbolculuk kariyerine Kopenhag ile başlayan Andreas Cornelius, maçla ilgili konuşurken, "Gol atarsam sevinirim ama taraftarları üzmem, formamı çıkartmam, onların kalplerini kırmam" dedi.

Danimarka Ligi'nde geride kalan 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik alan Kopenhag'ın lige çok kötü başlangıç yaptığını kaydeden Cornelius, "Bu iki maçı kazanmak istiyoruz ve bekliyoruz. Zor olacak ama alabiliriz. Burada 12 yaşımdan 24 yaşına kadar oynadım. Bir çok kupa kazandım, Çok şeyler yaşadım, seyirciler beni iyi karşılayacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

Trabzonspor kalecisi Kağan Moradaoğlu hukuk fakültesini kazandı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi olan Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, tam burslu olarak Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazandı.