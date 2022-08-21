Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında Medipol Başakşehir ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Hafta içi UEFA Avrupa Konferans Ligi plaf-turu ilk maçında Royal Antwerp'le 1-1 berabere kalan Turuncu-Lacivertliler, Kayseri ekibini 2-0 mağlup etti. Emre Belözoğlu'nun takımı bu galibiyetle puanını 7'ye yükseltirken Süper Lig'de 3. maçında da kalesinde gol görmedi.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki Kayserispor ise 3 puanda kaldı.

YENİ TRANSFER TRAORE TRİBÜNDE

Medipol Başakşehir'in Aston Villa'dan kiraladığı 26 yaşındaki Burkina Fasolu sağ kanat forveti Bertrand Traore, Kayserispor maçını Başkan Göksel Gümüşdağ ile birlikte tribünden izledi.

Medipol Başakşehir bombayı patlattı! Bertrand Traore imza için İstanbul’a geliyor Medipol Başakşehir ile Aston Villa, Bertrand Traore transferi için anlaşmaya vardı. Oyuncunun temsilcisi, sözleşme görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Başakşehir satın alma opsiyonuyla birlikte Bertrand Traore’yi kiraladı.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Samet Çiçek, Yusuf Bozdoğan

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Caiçara, Ahmed Touba, Ndayishimiye, Lima, Biglia (Dk. 62 Mahmut Tekdemir), Berkay Özcan (Dk. 80 Mesut Özil), Deniz Türüç (Dk. 46 Serdar Gürler), Aleksic, Chadli (Dk. 62 Münir), Szysz (Dk. 73 Crivelli)

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Karimi (Dk. 73 Campanharo), Kolovetsios, Carole, Emrah Başsan (Dk. 54 Mane), Cardoso (Dk. 73 Baran Ali Gezek), Bertolacci (Dk. 69 Mensah), Hosseini, Thiam, Mustafa Pektemek (Dk. 46 İlhan Parlak)

Goller: Dk. 22 Chadli, Dk. 49 Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 26 Deniz Türüç, Dk. 44 Lima, Dk. 59 Aleksic, Dk. 61 Ahmed Touba, Dk. 90+1 Crivelli (Medipol Başakşehir)

MESUT ÖZİL İLK MAÇINA ÇIKTI

Maça yedek başlayan Mesut Özil, 80. dakikada Berkay Özcan’ın yerine oyuna girdi. 33 yaşındaki futbolcu oyuna girmeden önce turuncu-lacivertli taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla Mesut Özil’in oyuna girmesini istedi.

Mesut son olarak 20 Mart 2022 tarihinde Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçında oynamış, 46. dakikada yerini Dimitrios Pelkas’a bırakmıştı. Başarılı futbolcu, Başakşehir'in evinde Kayserispor ile oynadığı karşılaşmayla 154 gün sonra sahaya çıktı.

Arda Güler Mesut Özil abisine "Başıma gelen en güzel şeydin" sözleriyle veda etti Fenerbahçe'de bir buçuk sezon geçiren ve bu yaz hızlı bir karar sürecinden sonra Medipol Başakşehir'e imza atan Mesut Özil, en çok Arda Güler'i üzdü... Sarı-Lacivertliler'de 10 numaralı formanın yeni sahibi olan 17 yaşındaki süper yetenek, Mesut abisi için Instagram hesabından duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Mesut Özil, Başakşehir'e imzayı attı: Fenerbahçe sorusuna cevap verdi Yıldız futbolcu Mesut Özil, Medipol Başakşehir ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Özil, imza töreninde yaptığı açıklamada, "Benim hedefim sadece futbol oynamak ve huzurlu olmak. İyiki gelmişim. Sahada top oynayarak takıma yardımcı olmak ve hedeflerimize ulaşmak istiyorum" dedi.