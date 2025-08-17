Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
90+5'te penaltı kaçıran Talisca'yı işaret etti! Volkan Demirel'den 'Mourinho' eleştirisi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Göztepe deplasmanından puan kaybıyla dönen Fenerbahçe'ye, sarı lacivertli kulübün efsane kalecisi Volkan Demirel'den eleştiri geldi. 90+5'te Talisca'nın penaltı kaçırmasına işaret eden Demirel, "Rakip eksik kalmasına rağmen 10 dakika senden daha çok topa sahip oluyorsa bu beni rahatsız ediyor. Penaltıyı atacak kişi Talisca mıydı?" dedi.

Uzun süredir kupa hasreti çeken Fenerbahçe, Süper Lig'e puan kaybıyla başladı. İzmir'de Göztepe deplasmanına çıkan sarı lacivertliler, 90+5'te ayağına gelen galibiyet şansını eliyle tepti. Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Volkan Demirel, ikinci yarıda 10 kişi kalan Göztepe'ye karşı, Mourinho'nun yaptığı değişiklikleri ve penaltıyı kaçıran Talisca'yı eleştirdi.

Teknik direktör ve futbol yorumcusu Volkan Demirel, bir spor programında Göztepe-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

90+5'te penaltı kaçıran Talisca'yı işaret etti! Volkan Demirel'den 'Mourinho' eleştirisi - 1. Resim

TALİSCA PENLATIYI ATACAK KİŞİ MİYDİ?

Talisca'nın geldiği günden bu yana fiziksel olarak hazır olmadığını vurgulayan Volkan Demirel, "Penaltı atmaya bile hazır değil. Geçen sezon en azından penaltı ve duran top atıyordu. Bir de ben her zaman şunu savunuyorum; sonradan giren oyuncuya penaltı attırmak yanlış. Cenk Tosun pozisyonda akıl koydu ve penaltıyı aldı ama orada penaltıyı atacak kişi Talisca mıydı tartışırız" dedi.

90+5'te penaltı kaçıran Talisca'yı işaret etti! Volkan Demirel'den 'Mourinho' eleştirisi - 2. Resim

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDIĞI AN MOUU OYUNU ELE ALABİLİRDİ

Göztepe'nin 10 kişi kalmasına rağmen Fenerbahçe'ye baskı kurduğunu söyleyen Demirel, Mourinho'nun oyuna yaptığı müdahaleleri eleştirdi.

90+5'te penaltı kaçıran Talisca'yı işaret etti! Volkan Demirel'den 'Mourinho' eleştirisi - 3. Resim

Demirel, "Göztepe 10 kişi kaldığı an Mourinho'nun defanstan oyuncu çıkarıp hemen ön tarafa takviyelerle oyunu ele alabilirdi, ben ona üzülüyorum. Yoksa Göztepe deplasmanı kolay bir deplasman değil. İyi bir takımla iyi bir seyirci önünde oynuyorsunuz. Ben 0-0'a kabulüm ama 60'ta oyuncu atıldıktan sonra bir şeyler göstermeliydi. Sen 70-72'ye kadar oyuncu değiştirmiyorsun. Rakip eksik kalmasına rağmen 10 dakika senden daha çok topa sahip oluyorsa bu beni rahatsız ediyor" ifadelerini kullandı.

90+5'te penaltı kaçıran Talisca'yı işaret etti! Volkan Demirel'den 'Mourinho' eleştirisi - 4. Resim

TALİSCA'NIN KAÇIRACAĞI TOPA GELİŞİNDEN BELLİ

Talisca'nın penaltıyı kaçıracağını tahmin ettiğini aktaran Volkan Demirel, "Sen 90+'da penaltı kazanıyorsun sen sahada hazır olan, vücut ısısı yükselmiş adama attır. Talisca'nın topa gelişinden belli. Ne dedim atmadan önce? Kaçırabilir dedim. Oyuna yeni girmiş, sakatlıktan yeni çıkmış. Belki o topa vururken adalesindeki problemi düşünüyordur" diye konuştu.

