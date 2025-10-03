Okan Buruk'tan yıldız isme mesaj: Hazır ol, derbiyi sen kazandıracaksın

ALİ NACİ KÜÇÜK - Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool zaferinin tadını çıkaran Galatasaray, artık gözünü derbiye çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk’un 90 dakika boyunca büyük efor sarf eden oyuncularına verdiği bir günlük izinin ardından sarı kırmızılılar derbi hazırlıklarına başladı. Tarihî zaferde en çok dikkati çeken şeylerden birisi teknik direktör Okan Buruk’un kadroda yaptığı radikal değişiklikler olmuştu. Buruk, Mauro İcardi ile birlikte Leroy Sane’yi kulübeye çekmiş, Alman yıldıza maç boyunca hiç süre vermemişti. Tecrübeli hocadan maçın ardından gecenin ilerleyen saatlerinde sürpriz bir hamle geldi. Buruk, Kemerburgaz’a döndükten sonra Leroy Sane’yi görüntülü arayarak gönlünü almak istedi.

İCARDİ GİBİ YAPMADI

Yedek kalmasına bozulup kutlamalara katılmayan ve maçtan sonra hiç paylaşım yapmayan Mauro İcardi’nin aksine Leroy Sane’nin durumu anlayışla karşıladığını söylemesi Okan Buruk’u çok sevindirdi. Sane’ye “Liverpool maçında oynamadın ama Beşiktaş derbisinde başrolde sen olacaksın. Ona göre hazır ol” diyen Buruk’a Sane de bir sürpriz yaptı.

WRITZ'TEN BURUK'A TEBRİK

İstanbul’a geldiği günden beri Raffels Otel’de kalan Sane’nin yanında Alman Millî Takımı’ndan arkadaşı Liverpool’un yıldızı Florian Writz vardı. Çünkü Liverpool maçın ardından İngiltere’ye dönmemiş, aynı otele yerleşmişti. Alman futbolcu, Buruk’u galibiyetten ötürü tebrik ederken Galatasaray taraftarından çok etkilendiğini sözlerine ekledi.

PRİM 1 MİLYON!

Galatasaray, bir günlük iznin ardından derbi hazırlıklarına başladı. Şampiyonlar Ligi’ndeki galibiyet primini 750 bin avrodan 1 milyon avroya çıkaran yönetim, ligde de sekizde sekizle millî araya girmenin önemi sebebiyle derbi primini de 1 milyon avro olarak belirledi.

KENDİMİZİ İSPATLADIK

Galatasaray’ın yıldızı İlkay Gündoğan. Alman Sky’a Liverpool maçını değerlendirdi. Tecrübeli oyuncu “Liverpool’u yenmek için ihtiyacımız olan şey iyi bir takım performansıydı. Frankfurt maçında yaptığımız hatalardan dersler çıkardık. Şampiyonlar Ligi için kendimizi ispatladık” dedi.

UĞURCAN ÇAKIR DEV 11'DE

G.Saray’ın yeni transferi Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’ine seçildi. Sarı kırmızılıların Liverpool karşısında elde ettiği tarihî galibiyette yaptığı kritik kurtarışlarla öne çıkan Uğurcan, performansıyla Avrupa basınında da geniş yankı uyandırdı.