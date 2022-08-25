Medipol Başakşehir'in Avrupa kültürü! Royal Antwerp'i deplasmanda 3-1 mağlup ederek tur atladılar
25.08.2022 - 23:30 | Son Güncelleme: 25.08.2022 - 23:35
Türkiye Gazetesi
Medipol Başakşehir play-off turunda Belçika'nın Royal Antwerp takımını eleyerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalmayı başardı. Evindeki ilk maçta Antwerp'le 1-1 berabere kalan Başakşehir, deplasmanda 1-3 kazanarak Türk futbolu adına kritik bir galibiyete imza attı.
Etiketler : Medipol Başakşehir,Royal Antwerp,UEFA Avrupa Konferans Ligi,