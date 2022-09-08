Türkiye Gazetesi

Transfer bombalarını peş peşe patlatarak rakiplerine korku salan Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 19 yaşındaki hücum oyuncusunu kadrosuna kattı. Transfer 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleşti. Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde birçok kulüple yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.

YUSUF DEMİR İSTANBUL'A GELDİ

19 yaşındaki genç oyuncu, sarı-kırmızılı takımla resmi sözleşme imzalamak üzere dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.

MUHABİRİN SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP GÜNDEM OLDU

Havalimanında bir muhabirin kendisine İngilizce olarak yönelttiği "Transferinle ilgili neler hissediyorsun?" sorusuna önce hiçbir yanıt vermeyen Yusuf Demir daha sonra sessizliğini bozarak "Türkçe biliyorum neden İngilizce soruyorsun" dedi. Demir'in muhabirle yaşadığı o ilginç diyaloğun görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

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