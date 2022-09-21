Türkiye Gazetesi

Son Dakika Galatasaray haberi... Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşmasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özbek'in gündeminde Yusuf Demir vardı. Galatasaray Başkanı'nın konuyla ilgili sözleri şöyle:

"KURALI BİZ DE BİLİYORDUK"

"Yusuf Demir bizim evladımız. Genç yaşta Barceona gibi dünya devi takımına transfer olmuş. Yusuf Demir'in Galatasaray'da olması bizim için kıvanç kaynağı. Yusuf, Türk statüsünde oynayamazmış. Yahu biz zaten bunu biliyorduk. Bunu dün öğrenmedik. Yusuf Demir'i transfer ederken Türk statüsünde oynatamayacağımızı biliyorduk."

"Bazı kuralların FIFA ya da TFF'de değişmesi gerekiyor. Bunlar kendi kendine değişmeyecek ki. Kendi değerlerimize sahip çıkalım. Yusuf bir Türk vatandaşıdır. Türkçe konuşmayan Türk futbolcuları bilmiyor musunuz? Yazılan çizilen farklı, algı farklı."

ÇİFTE VATANDAŞLIĞI VAR

"Bir maçta rakibin esame listesini elime aldım. Baktım sadece 2 Türk var. Meğerse İspanyol sandığımız oyuncular Türk statüsünde. Türkçe konuşamayan futbolcular Türk statüsünde oynuyor. Yusuf Demir, Türk vatandaşıdır. Biz bunu isteyince çok mu farklı oluyor? Yusuf Demir'in Avusturya kanunlarındaki istisnai durumdan dolayı Türkiye pasaportu da bulunuyor."

"Örnekleri çoğaltmaya gerek yok. Siz çok iyi biliyorsunuz. Kimi kastettiğim son derece açık. Bunlar bu tarafta dururken Yusuf Demir, geleceğin futbolcusu olacak bir Türk vatandaşını, Yusuf Demir bir Türk vatandaşıdır. Annesinden dolayı çifte vatandaşlığı vardır."

"KURALLAR KENDİ KENDİNE Mİ DEĞİŞECEK?"

"Yusuf Demir'i Türk futboluna kazandıralım derken çok böyle acayip bir laf etmiş mi oluyoruz. Elbette çalışma gerektiriyor. Elbette, bazı kuralların TFF ve FIFA'da değişmesi gerekir. Bu kurallar kendi kendine mi değişecek?"

Galatasaray haberleri... Yıldız futbolcuyla yolları ayırma kararı! Okan Buruk seçimini yaptı Galatasaray'da yabancı sayısını fazla olması ve Yusuf Demir'in de yerli statüsünde oynayamaması nedeniyle birkaç isimle devre arasında yollar ayrılacak. Teknik direktör Okan Buruk'un gözden çıkardığı ilk isim Patrick Van Aanholt oldu. Tecrübeli bekle sözleşme fesih detayları hakkında görüşmeler başlıyor.

Yusuf Demir Türk statüsüne oynayabilecek mi? Mehmet Büyükekşi açıkladı! Galatasaray'a kötü haber Galatasaray'ın yeni transferlerinden Yusuf Demir'in yabancı statüsünde oynaması tartışma başlatmıştı. "Annesi Türk, babası Türk. Türkçe konuşuyor. Türk oğlu Türk! Ama yabancı statüsünde. Kasımpaşa’da Belçikalı Mickael Tırpan ise yerli statüsünde forma giyiyor" eleştirilerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi cevap verdi.