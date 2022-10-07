Türkiye Gazetesi

Son dakika spor haberleri: Sezon başında Valerien Ismael önderliğinde oldukça iddialı bir kadro kuran Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan 8 haftasında 4 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 15 puan topladı ve kendisine ligin altıncı sırasında yer buldu. Son olarak evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan siyah beyazlılar golsüz berabere kalırken, karşılaşma sonrası en çok eleştirilen isimlerden birisi yıldız futbolcu Dele Alli oldu.

Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan ancak yokları oynayan 26 yaşındaki futbolcu, büyük hayal kırıklığına neden oldu. 25 Ağustos'ta imzalanan sözleşme ile Everton'dan sezon sonuna kadar kiralanan Dele Alli'nin geleceği şimdiden tartışma konusu. İngiliz oyuncu geride kalan 3 maçta 1 gol atarken, asist hanesine ise hiç rakam yazdıramadı.

"OCAK AYINDA BEŞİKTAŞ'TAN AYIRILABİLİR"

İngiliz basını ise 26 yaşındaki yıldızla ilgili önemli bir iddiayı gündeme taşıdı. Sabah gazetesinin Football Insider'dan derlediği habere göre; Dele Alli, Beşiktaş'tan devre arasında ayrılabilir. Haberde, yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacağı ve Dele Alli'nin Ocak ayında Serie A'ya transfer olabileceği belirtildi.

Tottenham forması giydiği dönemde 100 milyon Euro bonservis bedeli biçilen Dele Alli'nin transfermarkt'taki güncel değeri 16 milyon Euro.

"YENİ ADRESİ FIORENTINA OLABİLİR"

Dele Alli'nin Everton'a dönmesinin mümkün olmadığı belirtilirken, haberde şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'de, Beşiktaş'la çok kısa bir deneyim yaşadıktan sonra Serie A'ya gitmesi muhtemel çünkü Everton onu geri almak istemiyor. Haliyle Beşiktaş'la kiralık sözleşmesi zamanından erken feshedilebilir. Zaman kaybetmeyen Everton, böyle bir durumda onu Serie A'ya verecek. Fiorentina, Dele Alli'nin yeni adresi olabilir. İngiliz yıldızın kalitesini artırıp, tecrübesini pekiştirmek için böyle bir yol denenecek."

Salih Uçan Giresunspor maçında yok! Beşiktaş zorlu deplasmana tek eksikle gidiyor Süper Lig'de 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş, cumartesi günü Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak. Siyah-Beyazlılar kritik maç öncesi orta sahanın kilit ismi Salih Uçan'ı kaybettti. Tecrübeli futbolcu sakatlığı nedeniyle Giresun'a götürülmeyecek.

Beşiktaş'ta umutlar canlı... 6 puan yeter Valerien Ismael derbide son anlarda yaklaşan galibiyetin kaçmasına yanıyor ama pes etmiyor. Fransız teknik adam Giresun ve Trabzonspor maçlarını ‘hayata dönüş’ olarak görüyor.