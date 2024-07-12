Abdullah Avcı planlarını açıkladı: Üç bölgeye takviye

Forvet, stoper ve orta sahaya oyuncu alacaklarını ifade eden Avcı, Uğurcan Çakır ve Mendy’nin transferi konusunda bir gelişme olmadığını ifade etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Macaristan’da devam eden Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, kampta gazetecilerle sohbet etti. Yeni sezonda futboluyla keyif veren zirveyi kovalayan bir Trabzonspor sözü veren Avcı’nın sohbetinde öne çıkan sözleri: Son zamanlarda en keyif aldığım kampı geçiriyoruz. Oyuncular arasında rekabet üst düzeyde. Enerjisi iyi bir grup var. Uğurcan Çakır ve Mendy konusunda bir transfer gelişmesi yok.

BİR YERLİ KAZANALIM...

Forvet, stoper ve orta saha mevkilerinde transfer çalışmamız var. Şu anda burada kadromuzda 12 yabancı var. Dışardakiler hariç, buradan giden olabilir, yerine gelen olabilir. Bir tane böyle yerli oyuncu kazanabilir miyiz, gençlerden birisi pat diye oynar mı? Öyle heyecanımız, beklentimiz var işin açıkçası. Ki o olursa bizim de elimizi rahatlatır. Onuachu olur mu bilmiyorum? Parası ekonomisi, değerlendirilir. Onuachu sayısal olarak istatistik olarak başarılı oldu.



CHAM İÇİN FİYAT YÜKSELTTİLER

Trabzonspor’un transfer listesinde bulunan Clermont’tan Muhammed Cham transferiyle ilgili de konuşan Abdullah Avcı “Kulübü ile ilgili fiyat yüksek olduğu için şu anda durdu. Cham 8 de 10 da oynuyor. Öyle bir oyuncu profili ile hem 4-3-3 oynayabilirsiniz hem 4-2-3-1” dedi.