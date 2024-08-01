Abdullah Avcı'dan Trabzonspor camiasına mesaj: Sabır istiyorum

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Slovakya ekibi Ruzomberak'ı eleyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, değerlendirmelere bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Ruzomberak'a karşı oynanan mücadele sonrası görüşlerini paylaştı.

İlk olarak kulüp tarihinin Süper Lig'deki 50. yılı kutlayan Avcı, "Türk futbolunda önemli devrimler yapmış, bu takımda olmaktan dolayı gururluyum. Trabzonspor bize çok şey kattı." ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI: ACELE ETMEK İSTEMİYORUZ

Trabzonspor - Ruzomberak maçını değerlendiren Abdullah Avcı, "Oyun çok iyi başladı. Oyun olarak üstüne koyuyoruz. Bugün çözüm noktası kenarlar ve savunma arkasındaydı. Oyunun büyük bölümüne hakimdik. Oyun üstünlüğü elimizdeydi. Yeni transferlerimizin taraftarlar tarafından desteklenmesi çok hoşuma gitti. Gelen oyuncularımız olacak. Az bir seçeneğimiz kaldı. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Taraftarlarımıza minnettarız. Başkan çalışıyor. Buraya kadar çok hatasız geldik. Acele etmek istemiyoruz. Savic ve Okay'ın durumlarına bakacağız. Süre çok uzun, sabır istiyorum." açıklamasında bulundu.