Trabzonspor, yeni transferi Okay Yokuşlu'yu basına tanıttı! Sözleşme şartları açıklandı

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, eski oyuncusu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı. Milli oyuncu için bugün imza töreni düzenlendi. İşte detaylar...

Yeni sezona iddialı hazırlanan Trabzonspor, 3+1 yıllık anlaşma sağladığı 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, amatör branşlar sorumlusu Derviş Köz'ün katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Yokuşlu için imza töreni düzenlendi.

Köz, Okay'ın daha önceden Trabzonspor'da oynadığını anımsatarak, "Okay bizim bildiğimiz, tanıdığımız ve güvendiğimiz bir oyuncu. O da bizi, şehri, takımı, hocasını, camiasını biliyor. Biz, başarılı olacağına inanıyor, kendisine güveniyoruz." ifadesini kullandı.

OKAY YOKUŞLU: SANKİ KISA SÜRELİĞİNE GİTMİŞİM

Transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getiren Yokuşlu ise şunları kaydetti:

"Tekrardan bu büyük ve güzel camianın parçası olduğum için ben ve ailem çok mutluyuz. Tekrardan evime hoş geldim. Sanki kısa süreliğine gitmişim ve geri gelmişim gibi hissettim. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Umarım hayallerimizi süsleyecek sezonlar geçiririz."

Açıklamada, Okay Yokuşlu'nun "35" numaralı formayı giyeceği aktarıldı.

TRABZONSPOR'UN KAP AÇIKLAMASI

Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu'nun Kulübümüze kesin transferi konusunda, West Bromwich ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; West Bromwich'e sözleşme fesih bedeli olarak 1.650.000.-EUR 3 (Üç) taksit halinde ödenecektir

Profesyonel futbolcu Okay Yokuşlu ile opsiyon hakkı Kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;2024/2025 Futbol sezonunda 46.037.500.-TL garanti ücret,2025/2026 futbol sezonunda 51.075.000.-TL garanti ücret,2026/2027 futbol sezonunda 56.112.500.-TL garanti ücret ödenecektir.Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;2027/2028 futbol sezonunda 61.150.000.-TL garanti ücret ödenecektir.Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,8'i oranında ödeme yapılacaktır. Kamuoyuna duyurulur.