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Trabzonspor, Ruzomberok'u ağırlıyor! UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu

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Trabzonspor, Ruzomberok&#039;u ağırlıyor! UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu

Spor Haberleri

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda 2-0’ın rövanşında Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşılaşıyor.

Trabzonspor, Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turunda 2-0’ın rövanşında Slovakya ekibi Ruzombero'u konuk edecek.

A Spor'da yayınlanacak mücadele 20.30'da başlayacak.

Bordo-mavililer, geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçta rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Trabzonspor her türlü galibiyet ve beraberlik durumunda tur atlayan takım olacak. Bordo-mavililer sahadan tek farkla mağlup olması durumunda benzer şekilde 3. ön eleme oynamaya hak kazanacak.

Slovakya ekibi sahadan iki farkla ayrılması durumunda karşılaşma uzatmalara giderken 3 ve üzeri farkta bordo-mavililer, Avrupa Ligi’ne veda edecek.

Trabzonspor, Ruzomberok'u ağırlıyor! UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu - 1. Resim

TRABZONSPOR’UN MUHTEMEL RAKİBİ BELLİ OLDU

Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Wisla Krakow-Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde 3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.

TRABZONSPOR'UN RUZOMBEROK MAÇI İLK 11'İ

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Ozan, Visca, Cihan, Trezeguet, Draguş

Trabzonspor, Ruzomberok'u ağırlıyor! UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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