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Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Batshuayi hakkında açıklama

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Acun Ilıcalı&#039;dan Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Batshuayi hakkında açıklama

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe ile bu sezon 24 gole imza atan Michy Batshuayi'nin takımdaki geleceği belli oldu. Galatasaray'la anlaştığı iddia edilen Batshuayi hakkında konuşan Acun Ilıcalı, "Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda Belçikalı forvet Michy Batshuayi’yle yola devam etmeme kararı aldıklarını söyledi.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Batshuayi hakkında açıklama - 1. Resim

"ARZU ETSEYDİK BATSHUAYİ'Yİ TAKIMDA TUTARDIK"

Ilıcalı, yaptığı açıklamada, "Hocamız Jose Mourinho ile yaptığımız toplantılarda santrfor konusunda başka bir yol haritası belirledik. Transfer çalışmalarımız ve görüşmelerimiz olumlu bir şekilde sürüyor. Taraftarlarımızın bunu da bilmesini istiyorum. Biz arzu etseydik Batshuayi'yi takımda tutardık. Taraftarımız sabırlı olsun ve bize güvenmeye devam etsin." dedi.

Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Batshuayi hakkında açıklama - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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