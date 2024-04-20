Adana Demirspor galibiyeti 90+2'de kaçırdı! Samsunspor evinde beraberliğe razı oldu

Süper Lig'in 33. haftasında oynanan Samsunspor - Adana Demirspor maçında kazanan çıkmadı. Ev sahibi ekip, 1 puanı son dakikada kurtardı.

Süper Lig'in 33. haftasında Samsunspor ile Adana Demirspor karşılaştı.

İlk yarıyı Mendoza'nın 41'de attığı golle 1-0 önde kapatan Adana Demirspor, galibiyeti son dakikada kaçırdı.

İkinci yarıya hızlı başlayan Samsunspor, Dimata'nın 90+2'de kaydettiği golle 1 puanı kurtardı.

SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ ÖZETİ

13. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Kırmızı-beyazlı takımın kazandığı korner atışını Emre Kılınç kullandı. Bu futbolcunun ön direğe ortasında iyi yükselen Moundilmadji kafayla vurdu ama top üst direğe çarparak auta çıktı.

33. dakikada ev sahibi takımın sol tarafından kazandığı serbest atışı Zeki Yavru kullandı. Bu futbolcunun ön direğe plasesini kaleci Magomedaliev iki hamlede bloke etti.

41. dakikada Adana Demirspor 1-0 öne geçti. Ani gelişen atakta Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına ortasında Van Drongelen'in kafasından seken top Mendoza'nın önünde kaldı. Kolombiyalı oyuncu yerden plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk'un yanından ağlara gönderdi: 1-0

45+8 dakikada Samsunspor atağında Muja'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Ntcham'ın yerden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

60. dakikada ev sahibi takımın atağında Emre Kılınç'ın pasında ceza sahası dışından Taylan Antalya'nın sert şutunda, kaleye yönelen topu kaleci Magomedaliev son anda kornere çeldi.

68. dakikada Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

86. dakikada ev sahibi takımın atağında Fofana'nın ceza sahası içine ortasında Tait'in plase vuruşunda, top az farkla auta gitti.

90+2. dakikada Samsunspor beraberliği yakaladı. Kırmızı-beyazlı takımın atağında ceza sahası içinde Alim Öztürk'ün kafa ile pasında topu Dimata kafayla ağlara gönderdi: 1-1

90+8. dakikada ev sahibi takımın atağında Tait'in pasında topla buluşan Moundilmadji, öne çıkan kaleci Magomedaliev'in üzerinden meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Üst direğe çarpıp oyun alanına dönen topu tekrar önünde bulan Moundilmadji'nin vuruşunda, savunma bu sefer kornere gönderdi.

SAMSUNSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇ KADROLARI

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 77 Dimata), Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Taylan Antalyalı (Dk. 77 Schindler), Benasser, Muja (Dk. 61 Raman (Dk.83 Tait)), Ntcham (Dk. 61 Fofana), Emre Kılınç, Moundilmadji

Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Maestro, Emre Akbaba (Dk. 90+5 Cisse), Yusuf Sarı, Mendoza (Dk. 65 Alioui), Yusuf Erdoğan (Dk. 95 Tayfun Aydoğan), Balotelli (Dk. 89 Yusuf Barası)

Goller: Dk. 41 Mendoza (Yukatel Adana Demirspor), Dk. 90+2 Dimata (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Van Drongelen, Dk. 76 Alim Öztürk (Samsunspor), Dk. 68 Magomedaliev, Dk. 90 Balotelli (yedek kulübesinde), Dk. 90+6 Maestro (Adana Demirspor)