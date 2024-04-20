Burak Yılmaz üzüldü, Trabzonspor sevindi! Kayserispor'un düşüşü sürüyor

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Süper Lig'de küme düşme potası alevlendi! Alanyaspor, Konyaspor'u farklı mağlup etti

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek üçüncülük iddiasını devam ettirdi.

Trabzonspor, Kayserispor'u deplasmanda 2-1 devirerek 3 puanın sahibi oldu.

Bordo mavili ekibin gollerini Enis Destan ve Pepe atarken, ev sahibi ekibin tek golü Mehdi Bourabia'den geldi.

Burak Yılmaz önderliğinde son galibiyetini 24 Şubat'ta Ankaragücü karşısında 3-2'lik skorla alan Kayserispor, son 6 maçta sadece 2 puan aldı.

KAYSERİSPOR - TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

21. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Morte'nin pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Shukurov'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu.

24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Meunier'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Enis Destan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

28. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Meunier'in ceza sahasında Bourabia'ya müdahale sonrası maçın hakemi Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Uyarı üzerine VAR'da pozisyonu izleyen hakem, pozisyonda faul olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

37. dakikada Uğurcan Çakır'ın kale vuruşu ile sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi.

59' Uğurcan Çakır'ın kullandığı kale vuruşunda Enis Destan kafayla Pepe'ye indirdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Pepe düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı.

88' Trabzonspor'da Uğurcan Çakır pas atmak isterken topun hakimiyetini kaybetti. Topu kapan Mehdi Bourabia topu boş kaleye ağlara yolladı.