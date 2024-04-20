Yılın transferi gerçekleşiyor! İlkay Gündoğan Barcelona'dan ayrılıyor! Sezon sonu gideceği takım belli oldu

Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın sezon sonunda Barcelona'dan ayrılarak yeni bir maceraya yelken açacağı öne sürüldü.

Sezon başı Manchester City'den bedelsiz olarak Barcelona'ya gelen İlkay Gündoğan'ın ayrılık kararı alacağı konuşuluyor.

Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye elenen İspanyol ekibinde bazı oyuncuların sezon sonunda veda edebileceği belirtildi.

Galatasaray ile de anılan İlkay için en güçlü adayın Atletico Madrid olduğu öğrenildi.

ATLETİCO MADRİD, İLKAY GÜNDOĞAN'A TALİP

Todofichajes'ta yer alan habere göre Diego Simeone'nin İlkay Gündoğan'ı çok beğendiği ve kendisini takımında görmek istediği belirtildi.

Başkent ekibinin Türk yıldız için Joao Felix'i takasta önerebileceği aktarıldı.

Barcelona'da kiralık oynayan Felix, sezon sonunda Atletico Madrid'e geri dönecek.

Portekizli oyuncudan memnun olan kulüp yönetiminin, Felix'in bonservisini almak isteyebileceği iddia edildi.