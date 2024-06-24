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Adana Demirspor'da bir dönemin sonu! İkinci Başkan Metin Korkmaz istifa etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Adana Demirspor&#039;da bir dönemin sonu! İkinci Başkan Metin Korkmaz istifa etti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un ikinci başkanlığını yürüten Metin Korkmaz görevinden istifa etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İkinci Başkan Metin Korkmaz'ın görevinden istifa ettiği bildirildi.

Kulüp Başkanı Murat Sancak tarafından istifanın kabul edildiğine yer verilen açıklamada, "Sayın Korkmaz'a bugüne kadarki katkı ve emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında ve kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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