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Ajax'a gidecek mi? Tadic'ten transfer açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ajax&#039;a gidecek mi? Tadic&#039;ten transfer açıklaması
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Spot: Fenerbahçe'nin 4-1'lik Başakşehir galibiyetinin ardından Dusan Tadic, mücadeleyi değerlendirirken, Talisca ile yaşadığı gerginlik ve geleceği hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı RAMS Başakşehir'i 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekibin tecrübeli ismi Dusan Tadic, maç sonrası açıklama yaptı. 

Ajax'a gidecek mi? Tadic'ten transfer açıklaması - 1. Resim

İşte Tadic'in açıklamaları:

"HAK ETTİĞİMİZ BİR GALİBİYET ALDIK"

Zorlu bir mücadele olduğunu belirten Tadic, "Zor bir maç oldu. Başakşehir nitelikli ve iyi bir takım. Çok fazla pozisyon oluşturabilen bir takım. Maç içinde çok rotasyon yaptılar. Bazı pozisyonlarda sağ bekleri içeri girdi. Hazırladıkları özel şeyler vardı. Biz maça iyi başlayamadık. Maç içinde iyi ve kötü anlarımız vardı. Netice olarak daha kaliteli olan takım bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik." dedi. 

Ajax'a gidecek mi? Tadic'ten transfer açıklaması - 2. Resim

"TALISCA'NIN VÜCUT DİLİNİ BEĞENMEDİM"

Karşılaşmanın ilk yarısında Talisca ile yaşadığı gerginliğe de değinen Tadic, "Vücut dilini beğenmedim, onu düzeltmek istedim. Umarım beni anlamıştır. Konuştuk ve çözüldü, problem yok. Futbolda böyle şeyler normal." ifadelerini kullandı. 

"KİMSEYLE SÖZLEŞME İMZALAMADIM"

Adı son dönemde Ajax ile anılan Tadic, "Kimseyle kontrat imzaladım. Ajax, Fenerbahçe gibi geçmişte oynadığım bir kulüp. Kaptanlık yaptım, güzel hatıralar yaşadım. Benim için önemli bir kulüp Ajax, tıpkı Fenerbahçe gibi. Ajax'a imza atmadım, çünkü Fenerbahçe oyuncusuyum. Fenerbahçe için en iyisini yapıyorum. Zaman içinde göreceğiz. Futbolda neyin ne olacağını bilemezsiniz. Bulunduğunuz kulübe saygı duymalısınız. Bizler son ana kadar profesyonelce davranmaya devam edeceğiz." açıklamalarını yaptı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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