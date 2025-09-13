Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Alanyaspor, Konya'da 2 golle kazandı

Trendyol Süper Lig, Alanyaspor, Konya, Konyaspor, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, Corendon Alanyaspor'a evinde 2-1 yenildi.

49. dakikada Umut Nayir'in pasında topla buluşan Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

51. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Andzouana'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Bardhi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

65. dakikada Bazoer'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi.

79. dakikada konuk ekip öne geçti. Güven Yalçın'ın pasında ceza sahası içinde Bazoer'in kontrol etmeye çalıştığı topa sahip olan Ogundu, meşin yuvarlağı Maestro ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden yerden sert şutunda top filelere gönderdi: 1-2.

Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor, 2-1 kazandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Halil umut Meler, Hüseyin Aylak, Ali Can Alp

TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ (Dk. 77 Jevtovic), Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Bazoer (Dk. 81 Stefanescu), Ndao (Dk. 73 Tunahan Taşçı), Melih İbrahimoğlu, Bjorlo (Dk. 46 Muleka), Bardhi, Umut Nayir

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Enes Keskin (Dk. 73 İzzet Çelik), Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya (Dk. 66 Hagi), Ogundu (Dk 86 Fatih Aksoy), Hwang (Dk. 66 Güven Yalçın)

Sarı kartlar: Dk. 44 Bjorlo, Dk. 70 Adil Demirbağ, Dk. 87 Uğurcan Yazğılı, Dk. 90+1 Guilherme, Dk. 90+3 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 45+1 Makouta, Dk. 58 Lima, Dk. 90+5 Ümit Akdağ (Corendon Alanyaspor)

Goller: Dk. 28 Ogundu, Dk. 79 Maestro (Corendon Alanyaspor), Dk. 51 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)

