Alex de Souza, imza atmak için geliyor! Türkiye kariyeri yeniden başlayacak

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mayıs 2024 19:21 - Güncelleme: 28 Mayıs 2024 19:24 - Güncelleme:

Alex De Souza, Teknik Direktör, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Eski futbolcu Alex de Souza, Antalyaspor'un yeni teknik direktörü oldu. Brezilyalı yıldız, bu akşam imza atmak için Antalya'ya gelecek.