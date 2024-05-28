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Alex de Souza, imza atmak için geliyor! Türkiye kariyeri yeniden başlayacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Alex de Souza, imza atmak için geliyor! Türkiye kariyeri yeniden başlayacak
Alex De Souza, Teknik Direktör, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eski futbolcu Alex de Souza, Antalyaspor'un yeni teknik direktörü oldu. Brezilyalı yıldız, bu akşam imza atmak için Antalya'ya gelecek.

Bitexen Antalyaspor, Sergen Yalçın'ın ayrılmasıyla yeni sezon için Alex de Souza ile anlaştı. Brezilyalı teknik direktör imza atmak için Antalya'ya geliyor.

Alex'i taşıyan uçak saat 21'de Antalya Havalimanı'na inecek.

Alex de Souza, imza atmak için geliyor! Türkiye kariyeri yeniden başlayacak - 1. Resim

ALEX DE SOUZA'NIN İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Antalyaspor, 46 yaşındaki çalıştırıcı için perşembe günü imza töreni düzenleyecek. Teknik direktörlük kariyerine 3 sene önce başlayan Alex, son olarak Brezilya 2. Lig takımı Avai'de görev yapmıştı. Futbolculuk döneminde Fenerbahçe formasıyla Türk futboluna damga vuran Brezilyalı, 8 yıl oynadığı sarı lacivertlilerde 317 gol katkısı yapıp, 3 şampiyonluk kazanmıştı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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