Ali Koç bir kez daha 'şampiyonluk' sözü verdi: Borcumuzu ödeyeceğiz

EMİN ULUÇ - Seçim öncesi oy toplama turlarını soluksuz sürdüren Başkan Ali Koç, dün de Dalyan Club’ta kongre üyeleriyle bir araya geldi. Fenerbahçe’ye yapısal anlamda sınıf atlattıklarını anlatan Koç, ‘Türkiye’de, birlik olmuş Fenerbahçe’den daha güçlü hiç kimse yok. Camiada değiştirmemiz gereken en büyük şey birlik beraberliğimiz. 3 Temmuz sürecindeki mücadele ruhuna geri dönmeliyiz” derken, “Tarihimizin en kuvvetli kadrosunu kurduğumuz bu sezonda takımımıza ihtiyacı olan desteği vermeliyiz” ifadesinde bulundu.

MEZARA KADAR FENER

Ali Koç, “Bizde pazara kadar değil, mezara kadar. Kayıtsız şartsız, ne olursa olsun sevdamızın peşindeyiz” vurgusu yaparken, “Camiaya en büyük borcumuz Bankalar Birliği değil, şampiyonluktur. Bu borcu da ödeyeceğiz” iddiasında bulundu.

Koç, “Camiamız o yüzden bir karar verecek. Yedi yıldır ekilen tohumların meyvelerini mi toplayacağız? Yeni bir maceraya mı atılacağız? Mali bağımsızlığımıza ramak kaldı. Ben de muhalefetin yerinde olsam ekonomisi düzelmiş bu Fenerbahçe’ye aday olmak isterdim” sözleriyle rakiplerine taş attı.

HOCA GERÇEKLERİ

Mourinho’nun çok ağır çalıştığını ancak sonuç alamadığını dile getiren Başkan Ali Koç, “Tedesco her anlamda hazırdı. Esnek oyun anlayışına sahip bir isim” dedi.