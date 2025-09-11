Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'den resmi teklif! Premier Lig'den Yunus Emre Konak cevabı

Fenerbahçe'den resmi teklif! Premier Lig'den Yunus Emre Konak cevabı

Ali Koç başkanlığındaki sarı-lacivertli kulüp, Brentford'da forma giyen Yunus Emre Konak için resmi teklifte bulundu. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, altyapısından yetiştiği Sivasspor'a geçtiğimiz sezon 4,5 milyon euro bonservis kazandırmıştı.

Fenerbahçe, yaz transfer döneminin bitmesine bir gün kala orta saha transferi için temaslarını hızlandırdı. Ali Koç yönetimi, güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen 19 yaşındaki Yunus Emre Konak için harekete geçti.

Fenerbahçe'den resmi teklif! Premier Lig'den Yunus Emre Konak cevabı - 1. Resim

BRENTFORD'DAN TEKLİFE RET

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Brentford forması giyen Yunus Emre Konak için resmi teklif yaptı. Premier Lig kulübü, sarı-lacivertli kulübün yaptığı ilk teklif yeterli bulmadı. 

Fenerbahçe'den resmi teklif! Premier Lig'den Yunus Emre Konak cevabı - 2. Resim

SİVASSPOR'DAN PREMIER LİG'E TRANSFER

1955 Batman altyapısından 2018 yılında Sivasspor'un altyapısına transfer olan Yunus Emre Konak, Ağustos 2003'te kırmızı-beyazlılarda A takıma yükseldi. Genç futbolcu, Sivasspor'dan Ocak 2024'te Brentford'a 4.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu.

Tendon yırtılması sebebiyle 4 ay sahalardan uzak kalan Yunus Emre Konak, 15 maçta 298 dakika sahada kaldı.

