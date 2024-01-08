Ali Koç sinyali verdi, Aziz Yıldırım yeniden Fenerbahçe başkanı mı olacak?

8 Ocak 2024 18:44 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 18:46

Fenerbahçe'de 2024'ün Haziran ayında yapılması beklenen genel seçimi öncesi Başkan Ali Koç. "tekrar aday olmayı düşünmüyorum" diyerek bırakma sinyali verdi. Ali Koç'un sözlerinin ardından 20 yıl kulüp başkanlığı yapan Aziz Yıldırım'ın yeniden aday olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. İddialara Aziz Yıldırım'dan cevap geldi.

AZİZ YILDIRIM YENİDEN BAŞKAN OLACAK MI?

Aziz Yıldırım tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Bugün şahsım hakkında ortaya atılan, Fenerbahçe’nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığım ve Saadettin Saran’ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüm yönündeki iddiaların tümü yalandır.



Benim şu an için Fenerbahçe Başkanlığı’yla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran’ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım.



Yalnızca Saran’ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de bir kaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım.

"BİZZAT KAMUOYUYLA PAYLAŞIRIM"

Fenerbahçe’nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır.

İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.



Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim."