Aziz Yıldırım ve Cübbeli Ahmet Hoca'dan 5 saatlik görüşme! Birbirlerine verdikleri söz dikkat çekti

15 Aralık 2023 11:23 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 11:24

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Aziz Yıldırım ile Cübbeli Ahmet Hoca bir araya gelerek hasret giderdi.

2011 yılında aynı cezaevinde bir süre beraber kalan ikilinin yaklaşık 5 saat sohbet ettiği öğrenildi.

Konuya ilişkin bilgi Cübbeli Ahmet Hoca'nın sosyal medya hesabından yapıldı.

Açıklanan metinde şu ifadeler yer aldı:

Cübbeli Ahmet Hoca, sâhib-i sicni, kıymetli dostu Aziz Yıldırım Beyefendi’nin dâveti üzerine kendisini ziyâret etti. Konuşmaların muhtevâsı bir cilt kitap olacak kadar yoğundu. Tabî ki hapishane hâtıralarını yâd ettiler. Koyu bir muhabbet neticesinde ayda bir buluşma kararı alarak ayrıldılar."

Daha önce Aziz Yıldırım ile ilgili açıklamalarda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, Yıldırım'ın namaza başlaması için dua ettiğini söylemişti.

Bundan sonra ayda bir kere buluşma sözü veren ikilinin bir sonraki görüşmesi şimdiden merak ediliyor.