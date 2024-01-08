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Diyarbakır'da şüpheli kadın ölümü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Seda Çakır
Türkiye'de giderek artan şüpheli kadın ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Diyarbakır'da Pervin Bal isimli kadının cansız bedeni evinde bıçaklanmış halde bulundu. Pervin Bal'ın eşi ise gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iddiaya göre N. Bal isimli erkek, eve gittiğinde eşi Pervin Bal’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Pervin Bal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli eş gözaltına alınırken, Pervin Bal’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.