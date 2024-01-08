Diyarbakır'da şüpheli kadın ölümü

8 Ocak 2024 18:30 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 18:38

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde, iddiaya göre N. Bal isimli erkek, eve gittiğinde eşi Pervin Bal’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde yerde yatarken buldu.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Pervin Bal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli eş gözaltına alınırken, Pervin Bal’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.