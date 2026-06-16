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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde oyun oynarken babasının yeni aldığı otomobilin bagajına girip kilitli kalan 5 yaşındaki çocuk, ailesine ecel terleri döktürdü. Kayıp sandıkları çocuklarını bulmak için aynı otomobille iki saat boyunca sokak sokak dolaşan aile, bagajdan gelen sesler üzerine büyük bir şok yaşadı. Kilitli kalan bagaj kapağını açamayan ailenin imdadına yetişen itfaiye ekipleri, otomobilin arka koltuğunu sökerek küçük çocuğu sağ salim kurtardı.

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