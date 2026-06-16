Vivo’nun güçlü işlemci ve 200 MP kameralı katlanabilir telefonu X Fold 6’nın tanıtım tarihi belli oldu.

Vivo yeni bir katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. X Fold 6 adlı modelin tanıtım tarihi de netleşti. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile gelecek olan vivo X Fold 6, 26 Haziran’da tanıtılacak.

Daha önce yapılan açıklamalarda cihazın Snapdragon işlemciler yerine MediaTek’in Dimensity 9500 yonga setinden güç alacağı doğrulamıştı. Modelin kamera özellikleri de oldukça iddialı. Vivo modelin, Samsung’un HPB sensörünü kullanan 200 megapiksel ana kameraya sahip olacağını açıkladı. Bu kamera; 1/1.4 inç sensör boyutu, f/1.68 diyafram açıklığı ve CIPA 4.5 seviyesinde görüntü sabitleme desteği sunuyor.

Tanıtım tarihi belli oldu: 200 MP kameralı katlanabilir telefon geliyor

Ayrıca X Fold 6’nın 50 MP’lik ZEISS APO sertifikalı periskop telefoto kameraya sahip ilk katlanabilir telefon olacağı da gelen bilgiler arasında. Vivo ZEISS Teleconverter G2 aksesuarı ile 200 mm’ye kadar odak uzaklığı ile uzak mesafe çekimlerinde gelişmiş yakınlaştırma imkanı sunacak. 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera da modelde yer alacak. Vivo'nun yeni telefonu 6.900 mAh’lık büyük bir batarya kapasitesine sahip ve 80W hızlı şarjı destekliyor.

VİVO X FOLD 6'NIN FİYATI NE KADAR OLACAK?

vivo X Fold 5 Türkiye’de resmi olarak satışa sunulmadı. X Fold 6'nın da satışa sunulup sunulmayacağı henüz netleşmedi. X Fold 6'nın 1600 ila 1700 dolar arasında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Model Türkiye’de yerel bir fiyatlandırma ile satışa sunulmazsa, fiyatı 150 bin TL’ye kadar çıkabilir.

Haberle İlgili Daha Fazlası