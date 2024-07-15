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Ali Koç'tan Dursun Özbek'e çalım! Fenerbahçe Oğuz Aydın transferini bitirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ali Koç&#039;tan Dursun Özbek&#039;e çalım! Fenerbahçe Oğuz Aydın transferini bitirdi
Ali Koç, Oğuz Aydın, Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

G.Saray Başkanı Dursun Özbek, “Oğuz’u bana bırakın” demişti. Ali Koç bırakmadı ve başarılı futbolcunun transferini bitirdi. Oğuz’la dört yıllık sözleşme yapılacak

Süper Lig yaz transfer döneminde başta G.Saray olmak üzere büyük takımların peşine düştüğü Oğuz Aydın’da finali F.Bahçe yaptı. Başkan Ali Koç, G.Saray Başkanı Dursun Özbek’in haziran ayındaki kulübün Sportif A. Ş. toplantısında, “Oğuz Aydın’ın transferini bana bırakın” dediği futbolcu için Alanyaspor yönetimiyle görüştü ve anlaştı. Buna göre Oğuz’la 4 yıllık sözleşme yapılacak. Futbolcu sağlık kontrolleri ve sözleşme için bugün İstanbul’a olacak.

KOÇ BAŞARI DİLEDİ

Anlaşmanın ardından Ali Koç’un Oğuz Aydın’la telefon görüşmesi yaptığı ve başarı dilediği öğrenildi. 

MOU: FERDİ'Yİ VERMEYİN

Alanyaspor’da geçen sezon 38 maçta süre bulan Oğuz Aydın, 13 gol attı ve 8 asist yaptı. Fenerbahçe, bu sezon daha önce Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü’yü kadrosuna katmıştı. Oğuz Aydın üçüncü yerli transferi olacak. Sırada Cenk Tosun’la Allan Saint-Maximin var. Bu arada Jose Mourinho’nun yönetimden EURO 2024 sonrası çok sayıda teklif alan Ferdi Kadıoğlu’nun takımda tutulmasını istediği öğrenildi.

CENK VE MAXİMİN...

Kanarya’da hafta içinde iki transferin resmîyet kazanması bekleniyor. Her konuda anlaşma sağlanan Al Ahli’den Allan Saint-Maximin ile bonservisi elinde olan Cenk Tosun sağlık kontrolü sonrası imzaları atacak.

SZYMANSKİ KALMALI

Fenerbahçe’nin Polonyalı yıldızı Szymanski’yi Tottenham’ın istediği belirtildi. Fakat Mourinho oyuncunun kalmasını istiyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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