Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe ve Alanyaspor, Oğuz Aydın transferi için anlaşmaya vardı. Hollanda'da bulunan futbolcunun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Alanyaspor forması giyen Oğuz Aydın'la 4 yıllığına anlaştı.

Gazeteci Ertan Süzgün'ün haberine göre; Hollanda’da bulunan Oğuz Aydın, sağlık kontrolü ve resmi sözleşme işlemleri için yarın İstanbul’da olacak.

ALİ KOÇ, BAŞARILAR DİLEDİ

Ayrıca Başkan Ali Koç, Oğuz Aydın’la telefon görüşmesi yaptı ve Fenerbahçe kariyeri için başarılar diledi.

Oğuz Aydın, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alıyordu.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

23 yaşındaki kanat oyuncusu Alanyaspor formasıyla bu sezon 38 maçta 13 gol 8 asistlik performans sergiledi.