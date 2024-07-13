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Ferdi ve Barış Alper'e İngiliz övgüsü! Olağanüstü, korkusuz...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ferdi ve Barış Alper&#039;e İngiliz övgüsü! Olağanüstü, korkusuz...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiliz The Guardian, iki millî değeri ilk 10’a koyarken Fenerbahçeli ismi 9 kulübün canlı izlediğini Galatasaraylı oyuncunun da Almanya, İtalya veya İngiltere’ye gidebileceğini yazdı.

EURO 2024’te final yarın İspanya ile İngiltere arasında oynanacak. Heyecan devam ederken şu ana kadar oynanan 50 maçın ardından İngiltere’nin The Guardian gazetesinden farklı bir değerlendirme geldi. Gazete 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda değerine değer katan oyuncuları belirlerken ilk 10’a A Millî Takım’dan iki oyuncu girdi. Onlar da Ferdi Kadıoğlu ile Barış Alper Yılmaz’dı. En az 30 milyon avroların konuşulduğu iki oyuncunun değerlendirmelerinde de önemli ifadeler kullanıldı.

GÜZEL VE ÖZEL İFADELER

Ferdi ile ilgili yazıda; “Turnuvada olağanüstüydü. Sol kanattan sürekli bir hücum tehdidi sağladı ve zaman zaman orta sahada da yer aldı. Arsenal, Manchester City’nin takibindeki oyuncuya Brighton, Manchester United ve Dortmund’un da ilgisi arttı. Toplamda, dokuz kulüp canlı takip etti” ifadeleri kullanıldı. Barış Alper Yılmaz için de; “Almanya’da gol atmasa da turnuvadaki takımının yaklaşımını korkusuzluğu ve enerjisiyle özetledi. Bu yaz Bundesliga, Serie A ve Premier Lig’e transfer olma ihtimali var. Liverpool ilgileniyor” denildi.

SATMAYACAKLAR AMA...

Galatasaray Barış Alper Yılmaz’ı, Fenerbahçe de Ferdi Kadıoğlu’nu (40 milyon avro olsa bile) satmak istemiyor ancak cazip teklif gelirse tutma ihtimalleri de zayıf.

EURO 2024’TE DEĞERİ ARTANLAR

Ferdi Kadıoğlu (Türkiye)
Barış Alper Yılmaz (Türkiye)
Georges Mikautadze (Gürcistan)
Ruben Vargas (İsviçre)
Jan Oblak (Slovakya)
Nico Williams (İspanya)
Fabian Ruiz (İspanya)
Jerdy Schouten (Hollanda)
Francisco Conceiçao (Portekiz)
Ivan Schranz (Slovakya)

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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