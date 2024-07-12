Ancelotti'den EURO 2024 sonrası Arda Güler'e kritik görev

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, EURO 2024'te performansıyla dikkat çeken milli yıldız Arda Güler'le ilgili sürpriz bir karar aldı.

Arda Güler'e sürpriz talip! 'Bize 2 yıl kiralayın, daha güçlü dönsün'

Arda Güler'e sürpriz talip! 'Bize 2 yıl kiralayın, daha güçlü dönsün'

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den İspanyol devi Real Madrid'e transfer olan ancak hem sakatlığı hem de Teknik Direktör Carlo Ancelotti'nin tercihi nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanan Arda Güler, yıldızını EURO 2024'te parlattı.

A Milli forma ile 5 maçta görev alan Güler, 1 gol ve 2 asistlik performansla skora katkı sağladı. Ancelotti, büyük beğeni toplayan Güler ile ilgili şaşırtan bir karar aldı.

KROOS YERİNE GÜLER

İspanyol AS'da yer alan habere göre; Arda Güler ile görüşen Ancelotti, korner vuruşlarını genç yıldıza kullandırma kararı aldı. Haberde tecrübeli teknik adamın Arda Güler'le konuştuğunu ve ona "Artık Kroos burada olmadığına göre oynadığın zaman kornerleri sen kullanacaksın" dediği iddia edildi.

Haberde ayrıca Ancelotti'nin yeni sezonda genç yıldıza daha fazla oynama süresi vermeyi planladığı da yer aldı.