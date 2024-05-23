Ali Koç'tan sürpriz seçim hamlesi: Acun Ilıcalı, yönetim kurulu listesine girdi
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Spor Haberleri
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Haziran ayındaki kongreye değinen Koç, yeniden aday olduğunu yineledi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Yeniden başkan adayı olduğunu açıklayan Koç, 'Fenerbahçe için' sloganı kullandı.
İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın da Ali Koç'un yeni listesinde yer alması dikkat çekti.
ALİ KOÇ'UN YENİ LİSTESİ
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor