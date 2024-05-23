Arda Turan, Süper Lig ekibinden istediği 2 futbolcuyu açıkladı 'Saklayacak değilim'

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TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'u şampiyon yaparak Süper Lig'e çıkaran Arda Turan, yeni sezonda kadrosunda görmek istediği isimleri itiraf etti.

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Eyüpspor'da gözler transfere çevrildi.

İstanbul temsilcisinin Pendikspor'dan ayrılması beklenen Mame Thiam ve Fredrik Midtsjö ile ilgilendiği ortaya çıktı.

Spor Arena'ya konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, “Mame Thiam ve Fredrik Midtsjö, kadromuza dahil edebileceğimiz isimler. Olacak bir şeyi saklayacak değilim.” ifadelerini kullandı.

YUSUF DEMİR DE LİSTEDE

Öte yandan Eyüpspor'un bonservisi Galatasaray'da bulunan Yusuf Demir için de nabız yoklayacağı öğrenildi.

Büyük beklentilerle geçen sezon takıma dahil olan Yusuf, beklenen performansın altında kalınca İsviçre ekibi Basel'e kiralanmıştı.

Bu sezon 13 maça çıkan 20 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve asist katkısında bulundu.