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İspanya'da Messi sonrası bir ilk gerçekleşti! Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor

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İspanya&#039;da Messi sonrası bir ilk gerçekleşti! Dünya basını Arda Güler&#039;i konuşuyor
Ardaguler, Laliga, Uzaylı, Haber

Spor Haberleri

Real Madrid'de son haftaların formda yıldızı Arda Güler için 'Messi'nin izinden gidiyor' yakıştırmaları yapılmaya başlandı.

La Liga'de Real Madrid ile şampiyonluk yaşayan Arda Güler için İspanyol basını 'Uzaylı' göndermesinde bulundu.

Daha önce Lionel Messi'ye takılan bu lakabın bu defa Türk yıldıza yapılması gündem oldu.

İspanya basınından El Pais,  Arda Güler'i sayfalarına taşıyarak övgülerde bulundu.

"Uzaylı Arda Güler'in maksimum verimliliği" başlığı kullanılan haberde genç yıldızın gösterdiği performansa değinildi.

İspanya'da Messi sonrası bir ilk gerçekleşti! Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor - 1. Resim

ARDA GÜLER UÇUŞA GEÇTİ

Son 5 maçta 5 gol atarak formunu üst noktaya çıkaran Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin gözüne girdi.

Türk oyuncunun Borussia Dortmund ile oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde süre alması bekleniyor.

La Liga'da 373 dakikada 6 gol atarak,  tarihe geçen Arda Güler, bu başarıya 436 dakikada ulaşan Cristiano Ronaldo, 605 dakikada ulaşan Ronaldo Nazario, 749 dakikada ulaşan Raul ve 780 dakikada 6 gol atan Lionel Messi gibi isimleri geride bıraktı.

Düzenleyen:  - Spor
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