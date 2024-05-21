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Arda Güler'den Kroos'a duygulandıran veda! 'Toni abi'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Ardaguler, Euro2024, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Almanya'nın efsane oyuncusu Real Madrid forması giyen Toni Kroos, EURO 2024 sonrası futbolu bırakacağını açıkladı. Kroos'un Real Madrid'den takım arkadaşı Arda Güler, yıldız oyuncuya veda mesajı yayınladı.

Real Madrid'in yıldızı Toni Kroos, Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024 sonrası aktif futbol hayatına son vereceğini açıkladı.

34 yaşında futbolu bırakma kararı alan yıldız oyuncunun vedası, dünya futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Toni Kroos'a veda mesajı yayınladı.

Arda Güler'den Kroos'a duygulandıran veda! 'Toni abi' - 1. Resim

Güler mesajında şu ifadeleri kullandı:

HER ŞEYİ HAK EDİYORSUN TONİ ABİ

"Seni izlemek, her gün sahada inanılmaz şeyler yaptığınıza tanık olmak ve senden bir şeyler öğrenmeye çalışmak... Gerçek bir futbol efsanesiyle aynı sahayı paylaşma şansına sahip olduğum için minnettarım. Gelecekte senin ve ailen için her şeyin en iyisini diliyorum, her şeyin en iyisini hak ediyorsun Toni Abi. Benim için, Real Madrid için ve futbol için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Seni tanımak ve senden bir şeyler öğrenmek paha biçilemezdi."

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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