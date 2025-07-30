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Günler süren bekleyiş sona erdi, Osimhen rotasını İstanbul'a çevirdi! Geliş saati belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Victor Osimhen, Galatasaray, Napoli, Transfer, Beşiktaş, Futbol, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, uzun ve kıran kırana süren pazarlıklar sonucu İtalyan kulübü Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen'e kavuşmak için artık dakikaları sayıyor. 75 milyon euroluk bonservis ücreti ile tarihe geçen dünyaca ünlü Nijeryalı forvetin İstanbul'a geliş saati belli oldu.

Galatasaray, Türk futbol tarihine geçecek Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı kulüp, 41 maçta 37 gol ve 8 asistlik dev skor katkısı yapan Nijeryalı golcü için Napoli'ye 40 milyon euro peşin ve 35 milyon euroyu bir yıl içinde 2 taksitle ödeyecek. Sözleşmede yer alan özel madde gereği Osimhen, 2 yıl boyunca Serie A'ya dönemeyecek.

Günler süren bekleyiş sona erdi, Osimhen rotasını İstanbul'a çevirdi! Geliş saati belli oldu - 1. Resim

UÇAĞA BİNDİ, GELİYOR

Sarı-kırmızılı camianın heyecanla beklediği Victor Osimhen, sosyal medya hesabından peş peşe yaptığı paylaşımlarla taraftarları heyecanlandırdı. Instagram hesabında Galatasaray logosu ve aslan görseline yer veren 26 yaşındaki futbolcu, daha sonra uçağa bindiği anları paylaştı.

Günler süren bekleyiş sona erdi, Osimhen rotasını İstanbul'a çevirdi! Geliş saati belli oldu - 2. Resim

Bugün İstanbul'a iniş yapacak olan Victor Osimhen, perşembe günü sağlık kontrollerinden geçtikten sonra Galatasaray ile resmi sözleşme imzalayacak.

Günler süren bekleyiş sona erdi, Osimhen rotasını İstanbul'a çevirdi! Geliş saati belli oldu - 3. Resim

GELİŞ SAATİ NETLEŞTİ

Galatasaraylıların günlerdir yolunu gözlediği Osimhen'in, bu akşam saat 21.30'da İstanbul Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde olması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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