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Arda Güler'e büyük fırsat geldi! Türk futbol tarihine geçebilir

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Arda Güler&#039;e büyük fırsat geldi! Türk futbol tarihine geçebilir
Arda Güler, Şampiyonlar Ligi, Haber

Spor Haberleri

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi finalinde oynama şansı bulunuyor. Bu sezon dev turnuvada süre alamayan Arda'ya Carlo Ancelotti'den uyarı geldi.

Son haftaların formda yıldızı Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi fırsatı geldi.

Bu sezon Avrupa'nın en büyük organizasyonunda süre alamayan Arda, Londra'da Borussia Dortmund ile oynanacak mücadelede yer alabilir.

ANCELOTTI'DEN ARDA'YA: HAZIR OL

Bayern Münih ile oynanan yarı final maçında sakatlanan Fransız orta saha oyuncusu Tchouameni'nin henüz hazır olmaması gözleri Arda Güler'e çevirdi. Dortmund ile oynanacak dev finalde Arda'nın mutlaka süre alacağı konuşuluyor.

Arda Güler'e büyük fırsat geldi! Türk futbol tarihine geçebilir - 1. Resim

DÜNYA YILDIZLARINI GERİDE BIRAKMIŞTI

Arda Güler, 373 dakikada 6 gol atarak, bu başarıya 436 dakikada ulaşan Cristiano Ronaldo, 605 dakikada ulaşan Ronaldo Nazario, 749 dakikada ulaşan Raul ve 780 dakikada 6 gol atan Lionel Messi gibi isimleri geride bıraktı.

Öte yandan Şampiyonlar Ligi zaferine çok yakın olan Arda Güler, şampiyon olunması durumunda bu başarıya ulaşan ilk Türk futbolcu olarak tarihe geçecek.

Düzenleyen:  - Spor
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