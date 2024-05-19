Arda Güler seriye bağladı! Milli yıldızdan ilk yarıda iki gol

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2024 20:19 - Güncelleme: 19 Mayıs 2024 20:54 - Güncelleme:

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Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Real Madrid ve dünya futbolunun son haftalardaki yıldızı Arda Güler, takımının Villareal ile oynadığı maça damga vuruyor. Milli yıldızımız maçın 14 ve 45+3'üncü dakikalarında topu ağlara göndermeyi başardı.