Arda Güler seriye bağladı! Milli yıldızdan ilk yarıda iki gol
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Real Madrid ve dünya futbolunun son haftalardaki yıldızı Arda Güler, takımının Villareal ile oynadığı maça damga vuruyor. Milli yıldızımız maçın 14 ve 45+3'üncü dakikalarında topu ağlara göndermeyi başardı.
La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, Villareal deplasmanına konuk oldu. Milli yıldızımız Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın 14 ve 45+3'üncü dakikalarında Arda Güler topu ağlara gönderdi.
ARDA GÜLER SERİYE BAĞLADI
Milli yıldızımız attığı golle birlikte oynadığı son 5 maçta 5.golünü atmış oldu.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi