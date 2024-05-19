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Arda Güler seriye bağladı! Milli yıldızdan ilk yarıda iki gol

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler seriye bağladı! Milli yıldızdan ilk yarıda iki gol
Real Madrid, Arda Güler, La Liga, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid ve dünya futbolunun son haftalardaki yıldızı Arda Güler, takımının Villareal ile oynadığı maça damga vuruyor. Milli yıldızımız maçın 14 ve 45+3'üncü dakikalarında topu ağlara göndermeyi başardı.

La Liga'da şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, Villareal deplasmanına konuk oldu. Milli yıldızımız Arda Güler karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Karşılaşmanın 14 ve 45+3'üncü dakikalarında Arda Güler topu ağlara gönderdi.

ARDA GÜLER SERİYE BAĞLADI

Milli yıldızımız attığı golle birlikte oynadığı son 5 maçta 5.golünü atmış oldu.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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