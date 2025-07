8 çocuk annesi, 150 torunu var! 101 yaşındaki Ayşe nine hastalık nedir bilmiyor, sırrı…

101 yaşındaki Ayşe Uğur, Gaziantep’in Nizip ilçesinde ilerleyen yaşına rağmen dinç ve sağlıklı yaşamıyla dikkat çekiyor. 8 çocuk annesi ve 150 torunu olan Uğur’un tansiyon, kolesterol ve şeker gibi hiçbir derdi yok. Hastalık nedir bilmeyen kadın, sırrını anlatıyor.

1925 yılında Nizip'in kırsal Salkım (Hıyam) Mahallesi'nde dünyaya gelen, biri kız 8 çocuk annesi ve 150 torunu olan 101 yaşındaki Ayşe Uğur, ilerleyen yaşına rağmen sağlığıyla dikkat çekiyor.

Cumhuriyet'in ilk yıllarında dünyaya gelen Ayşe Uğur, yaşlılığın getirdiği fiziksel zorluklar nedeniyle yürümekte zaman zaman güçlük çekse de, ciddi sağlık sorunu bulunmadan hayatına devam ediyor.

HERHANGİ BİR SAĞLIK SORUNU YOK

Geniş ve kalabalık bir aileye sahip olan Ayşe Uğur'un 8 çocuğu, 150 torunu ve 50'ye yakın torunlarının da çocukları bulunuyor. Torununun torununu da gören Ayşe Uğur'u çocukları ve torunları hiç yalnız bırakmıyor.

Doğup büyüdüğü köyünde hafızası ve bilinci yerinde yaşamını sürdüren Ayşe Uğur'un eşi 23 yıl önce vefat etti. 23 yıldır köyde kalan oğlu ve geliniyle birlikte yaşayan Ayşe Uğur, ilerleyen yaşına rağmen çoğu ihtiyacını kendisi karşılıyor.

Dinç görünümü ve neşesi ile köyün en sevilenlerinden birisi olan Ayşe Uğur, 101 yaşında olmasına rağmen herhangi bir sağlık sorunu olmayan Ayşe Uğur, günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılamaya çalışıyor.

İBADETLERİNİ HİÇ AKSATMIYOR

İlerlemiş yaşına rağmen hayata sımsıkı sarılarak asırlık bir çınar ağacı gibi ayakta duran Ayşe Uğur, gününü daha çok ibadet ederek geçiriyor. Çocukluğundan bu yana oruç ve namaz gibi ibadetlerini hiç aksatmayan Ayşe Uğur, gün boyu bir taraftan elinde tespih çekerken, bir taraftandın da pencereden dışarıyı izliyor.

BAL, YUMURTA, PEKMEZ… DOĞAL ÜRÜNLERLE BESLENİYOR

Beslenmesine de çok önem veren, doğal ve organik olmayan ürünleri hiç tüketmeyen Ayşe Uğur, süt, bal, pekmez, reçel, yumurta, tereyağı ve yoğurt gibi doğal ürünlerle beslendiğini söyledi.

101 yaşında olmasına rağmen hiçbir hastalığının olmadığını ifade eden Uğur, genç yaşından itibaren hazır gıda yerine doğal gıdalar tüketmeye dikkat ettiğini, erken yatıp erken kalktığını söyledi.

SABAH KALVALTISINI AKSATMIYOR, İKİNDİ SONRASI DIŞARI ÇIKIYOR

Evde kendi hazırladığı gıdaları tükettiğini, yoğurt mayaladığını, bol bol sebze ve meyve yediğini ifade eden Uğur, "Sabah kahvaltımı yaparım. Canım ne isterse onu hazırlarım. İkindiye kadar evden çıkmam ama ikindi sonrası serin havada evin önüne çıkıp gölgede oturuyorum. Çünkü havalar çok sıcak. Sıcağa da pek fazla dayanamıyorum. Her zaman doğal beslendim. Sebze ve meyvelerimiz kendi ürünümdür" dedi.

Çocukluk ve gençlik yıllarına olan özlemini dile getiren Ayşe Uğur, "Eski dönem bu dönemden iyiydi. Eskiden küçükbaş hayvanlarımız vardı. Tavuklarımız vardı. Ürünlerimizi kendimiz hazırlardık. Fakat şu an eski dönemden pek fazla bir şey kalmadı" şeklinde konuştu.

NE KOLESTEROL NE TANSİYON…

Kendi yetiştirdiği ürünlerin yanı sıra yöresel ürünleri tükettiğini ve beslenmesine çok dikkat ettiğini belirten Uğur, "Bal ve pekmezim her zaman var. Eti kavurur dolaba koyarım, canım istediği zaman çıkarır yerim. Reçel kaynatırım. Kavrulmuş, haşlanmış etim her zaman var. Çok şükür her şeyim var. Herhangi bir hastalığım yok. Benim ne şekerim ne kolesterolüm ne de tansiyonum yok. Yediklerim bana dokunmaz. Uykum düzenlidir. Yumurta, süt ve yoğurdu elimden geldiğince hep yerim. Şu anda çok şükür kendimi idare ediyorum. Yiyebildiğim her şeyden tüketiyorum" şeklinde konuştu.

101 yaşında olmasına rağmen namazlarını hiç aksatmadığını ve Ramazan'da orucunu tuttuğunu ifade eden Ayşe Uğur, "Sürekli tespih çekerim, dua ederim. İbadetlerimi her zaman yaparım, hiç aksatmam. Uyumadan önce ve uykudan kalktıktan sonra her zaman duamı yaparım" ifadelerini kullandı.

Çocuklarını ve torunlarını sevdiğini belirten Ayşe Uğur, aile ilişkisine, birlik ve beraberliğe çok önem verdiğini de sözlerine ekledi.

"ANNEM HEP DOĞAL BESLENİR"

Ayşe Uğur'un en küçük oğlu 55 yaşındaki Nisan Uğur ise, "Annemi her hafta ziyaret ederiz. Kendisini asla yalnız bırakmayız. Ne ihtiyacı varsa karşılarız. Annem ihtiyaçlarını bize söyler, bizde alırız. Her hafta köye annemi ziyarete gelirim. Annem 101 yaşına girdi. Annemim doğal ve organik yiyecekleri tükettiği için bu yaşa geldiğine inanıyorum. Ailemizin en büyüğü 75 yaşında, ailenin en küçüğü olarak ben 55 yaşındayım. Annem her zaman doğal yiyeceklerle beslenir. Bu zamana kadar doğal beslendi ve sağlığına çok dikkat eder. Annemin şu anda herhangi bir hastalığı yok. Annemin şekeri, kolesterolü ve tansiyon gibi herhangi bir rahatsızlığı yok" dedi.