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Tüm birikimleri yangında kül oldu! Mağdur aile paraları için Merkez Bankası'na başvurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tüm birikimleri yangında kül oldu! Mağdur aile paraları için Merkez Bankası&#039;na başvurdu
Yangın, Antalya, Serik, Birikim, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da hayvancılıkla uğraşan ailenin bayramda sattıkları kurbanlıklardan elde ettikleri birikimleri yangında kül oldu. 90 bin TL olan birikimleri kül olan aile yanan paraların yenilenmesi için Merkez Bankası'na başvurdu.

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında yatalak annesini kurtarmak için mücadele veren Nuriye Sarıdemir ve ailesi, Kurban Bayramı'nda sattıkları küçükbaş hayvanlardan elde ettikleri 90 bin lirayı depoyla birlikte kaybetti.

Aile, yanan paraların yenilenmesi için Merkez Bankası'na başvurdu.

Tüm birikimleri yangında kül oldu! Mağdur aile paraları için Merkez Bankası'na başvurdu - 1. Resim

TÜM BİRİKİMLERİ YANGINDA KÜL OLDU 

25 Temmuz Cuma günü Serik'te otluk alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, eski bir okul binası ile Sarıdemir ailesinin evinin yanındaki ahır ve depoya sıçradı. Alevlerin sardığı ahşap depo tamamen yanarken, çiftin Kurban Bayramı'nda sattıkları küçükbaş hayvanlardan elde ettikleri ve depoda sakladıkları 90 bin lira ile hayvan yemleri küle döndü. Parayla yeniden yem almayı ve yatalak olan 76 yaşındaki Semiye Şenay'ın tedavi masraflarını karşılamayı planlayan Sarıdemir çifti, Merkez Bankası'na başvurarak 90 bin liranın yenilenmesini talep etti. Başvurunun yetkililer tarafından değerlendirildiği öğrenildi.

Tüm birikimleri yangında kül oldu! Mağdur aile paraları için Merkez Bankası'na başvurdu - 2. Resim

"EV Mİ KURTULSUN PARA MI, ÖNCE ANNEM DEDİM"

Yangın sırasında evde annesiyle birlikte bulunduğuun anlatan 47 yaşındaki Nuriye Sarıdemir, "Ahırda koyunlara su verdim, çıktığımda dumanı gördüm. Evde yatalak annem vardı. Onu yerde sürükleyerek dışarı çıkardım. Ev mi kurtulsun para mı, önce annem dedim. Komşular yardıma yetişti ama malımız, yemimiz, paramız her şeyimiz yandı" dedi.

Tüm birikimleri yangında kül oldu! Mağdur aile paraları için Merkez Bankası'na başvurdu - 3. Resim

Yatalak olan Semiye Şenay yaşadıklarını şöyle aktardı:

"Yatakta yatıyordum. Çocuklardan biri ‘Yanıyoruz' dedi. Beni dışarı çıkarmışlar, nasıl olduğunu hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda her yer alev ve duman içindeydi. Bir haftadır duman kusuyorum, çok korktum."

Yangın sırasında evde olmayan ve durumu yoldayken öğrenen Yüksel Sarıdemir (52) ise, "Serik'ten geliyordum. Uzaktan evin yandığını gördüm. Eşim beni aradı, ‘Sadece annemi kurtar' dedim. Diğer şeyler telafi olur ama can olmaz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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