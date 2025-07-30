Bursa'daki yangın kontrol altında! Bakan Yumaklı açıkladı

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasındaki orman yangını 5'inci gününde kontrol altına alındı.

Haberi, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, X sosyal medya hesabından duyurdu.

Bölge halkı, traktörlerinin arkalarına bağladıkları su dolu tankerlerle söndürme çalışmalarında ekiplere yoğun destek verdi.

ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın nedeniyle Harmancık ilçesine bağlı kırsal Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak, Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan'ın Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Yangına ilişkin gözaltına alınan şüpheli Ufuk A. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.