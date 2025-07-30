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Alevler küle çevirmişti, şimdi alabildiğine yeşil! Binlerce hektar böyle kazandırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde 4 yıl önce yanan alanlar, adeta küle dönmüştü. O bölge, dikilen fidanlarla yeşermeye başladı. Yanan 94 hektarlık alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce yıllar içerisinde yeşillendirildi.

Türkiye, son 1 aydır dört bir yanını saran orman yangınlarıyla mücadele ederken, binlerce hektar yeşil alan küle döndü.

Bugün yayımlanan fotoğraflarda, 2021 yılında küle dönen Bodrum'dan iç açıcı kareler yer aldı.

Alevler küle çevirmişti, şimdi alabildiğine yeşil! Binlerce hektar böyle kazandırıldı - 1. Resim

KÜLE DÖNMÜŞTÜ, ŞİMDİ CANLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesi Güvercinlik Mahallesi'nde 29 Temmuz 2021'de çıkan, geniş bir alanda etkili olan, bölgede bulunan 3 otel ve yaklaşık 2 bin tatilci için risk oluşturmasıyla da gündeme gelen orman yangınının söndürülmesinin ardından bölgede ağaçlandırma çalışmaları yapıldı.

Alevler küle çevirmişti, şimdi alabildiğine yeşil! Binlerce hektar böyle kazandırıldı - 2. Resim

BİNLERCE HEKTAR TEKRAR YEMYEŞİL

Yanan 94 hektarlık alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce yıllar içerisinde yeşillendirildi. Bölgeye kızılçam, fıstık çamı ve incir olmak üzere 139 bin 490 fidan dikildi. Fidanlar, zamanla büyümeye başladı.

Güvercinlik Mahallesi sahilinden bakıldığında ağaçlandırma seferberliği dönemlerinde de dikilen fidanların yeşermeye başladığı gözlemlendi.

Yanan alanın dronla çekilen önceki ve sonraki görüntüsü, bölgenin yeniden yeşermeye başladığını gösteriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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