PSG'yle pazarlık! Asensio'da pürüz yok

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun çok yönlü oyuncu profiline uyan Marco Asensio ile anlaştı. Portekizli hocanın bizzat görüşüp ikna ettiği 29 yaşındaki İspanyol, İstanbul’a gelmek için kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.

Bonservis rakamında el sıkışan PSG ile Fenerbahçe ödeme planı üzerinde pazarlığı sürdürüyor.