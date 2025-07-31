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PSG'yle pazarlık! Asensio'da pürüz yok

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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PSG&#039;yle pazarlık! Asensio&#039;da pürüz yok
Fenerbahçe, Marco Asensio, PSG, Jose Mourinho, Bonservis Bedeli, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho’nun özel olarak görüştüğü Marco Asensio ile anlaşmaya vardı. PSG ile bonservis bedeli netleşti, şimdi gözler ödeme planında.

Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun çok yönlü oyuncu profiline uyan Marco Asensio ile anlaştı. Portekizli hocanın bizzat görüşüp ikna ettiği 29 yaşındaki İspanyol, İstanbul’a gelmek için kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.

Bonservis rakamında el sıkışan PSG ile Fenerbahçe ödeme planı üzerinde pazarlığı sürdürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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