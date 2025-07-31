PSG'yle pazarlık! Asensio'da pürüz yok
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho’nun özel olarak görüştüğü Marco Asensio ile anlaşmaya vardı. PSG ile bonservis bedeli netleşti, şimdi gözler ödeme planında.
Fenerbahçe, Jose Mourinho’nun çok yönlü oyuncu profiline uyan Marco Asensio ile anlaştı. Portekizli hocanın bizzat görüşüp ikna ettiği 29 yaşındaki İspanyol, İstanbul’a gelmek için kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.
Bonservis rakamında el sıkışan PSG ile Fenerbahçe ödeme planı üzerinde pazarlığı sürdürüyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker