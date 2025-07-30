Türkiye'nin en yaşlı kadınıydı! Hodi Gürkan hayatını kaybetti

Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak bilinen Hodi Gürkan, 131 yaşında hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Binekli Mahallesi'nde yaşayan Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan, dün hayatını kaybetti.

7 ÇOCUĞU, 110 TORUNU VAR

Nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu olan Gürkan, 131 yaşındaydı. Toplam 7 çocuğu, 110 torunu ve çok sayıda torununun torunu olan Gürkan'ın cenazesi, Binekli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

SAVAŞLAR, DÖNÜŞÜMLER...

Bir asrı aşkın ömrü boyunca savaşlar, Cumhuriyet'in kuruluşu, birçok kuşak değişimi ve modern Türkiye'nin dönüşümüne tanıklık etti. Gürkan'ın uzun yaşamı, yöre halkı tarafından her zaman hayranlıkla karşılandı.