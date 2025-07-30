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Türkiye'nin en yaşlı kadınıydı! Hodi Gürkan hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Türkiye&#039;nin en yaşlı kadınıydı! Hodi Gürkan hayatını kaybetti
Türkiye, Ölüm, Viranşehir, Şanlıurfa, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye'nin en yaşlı kadını olarak bilinen Hodi Gürkan, 131 yaşında hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine 35 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal Binekli Mahallesi'nde yaşayan Türkiye'nin en yaşlı kadını Hodi Gürkan, dün hayatını kaybetti.

Türkiye'nin en yaşlı kadınıydı! Hodi Gürkan hayatını kaybetti - 1. Resim

7 ÇOCUĞU, 110 TORUNU VAR

Nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu olan Gürkan, 131 yaşındaydı. Toplam 7 çocuğu, 110 torunu ve çok sayıda torununun torunu olan Gürkan'ın cenazesi, Binekli Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Türkiye'nin en yaşlı kadınıydı! Hodi Gürkan hayatını kaybetti - 2. Resim

SAVAŞLAR, DÖNÜŞÜMLER...

Bir asrı aşkın ömrü boyunca savaşlar, Cumhuriyet'in kuruluşu, birçok kuşak değişimi ve modern Türkiye'nin dönüşümüne tanıklık etti. Gürkan'ın uzun yaşamı, yöre halkı tarafından her zaman hayranlıkla karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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