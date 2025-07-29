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Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Şanlıurfa, Suruç, Trafik Kazası, Çarpışma, Yaralanma, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

M.S. yönetimindeki otomobil, Suruç-Mürşitpınar kara yolunun 5. kilometresinde İ.A. idaresindeki otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada can pazarı! - 1. Resim

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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