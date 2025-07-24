Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Şanlıurfa'da inşaatta çökme: 7 işçi yaralandı!

Şanlıurfa'da inşaatta çökme: 7 işçi yaralandı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir inşaatta tablanın çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Hürriyet Mahallesi Tılbender Caddesi'nde yapımı süren inşaatın birinci katında, beton dökülen tabla henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şanlıurfa'da inşaatta çökme: 7 işçi yaralandı! - 1. Resim

Olayda yaralanan 7 işçi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Yangın çıkan ev küle döndü! Yaşlı kadın hayatını kaybettiKPSS merkezi atama sonuçları açıklandı! KPSS/1 tercih yerleştirme sonuçları nereden sorgulanır?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
41 yıl önce Almanya'da sevgilisini öldürüp Türkiye'ye kaçmıştı! 66 yaşında yüzündeki yara izi yakalattı - 3. Sayfa41 yıldır kaçıyordu! Yara izi yakalattıKız arkadaşlarını dolandıran avukat yakalandı: Neredeyse ev alacakmış! Dikkat çeken puro detayı... - 3. SayfaNeredeyse ev alacakmış! Dikkat çeken puro detayı...2 çocuk babası Bünyamin Kaplan’ın acı sonu… Her şey bir anda oldu - 3. Sayfa2 çocuk babası Bünyamin Kaplan’ın acı sonu…Cami şadırvanında sessiz ölüm: 57 yaşındaki adam hayatını kaybetti - 3. SayfaCami şadırvanında sessiz ölüm: 57 yaşındaki adam hayatını kaybettiManavgat'ı tek ihbarıyla birbirine kattı! Onlarca kişi tek bir şey için uğraştı - 3. SayfaManavgat'ı tek ihbarıyla birbirine kattı!Giresun'da fındık işçilerini taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaFındık işçilerini taşıyan kamyonet uçuruma yuvarlandı!
Sonraki Haber Yükleniyor...