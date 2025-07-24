Şanlıurfa'da inşaatta çökme: 7 işçi yaralandı!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir inşaatta tablanın çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi Hürriyet Mahallesi Tılbender Caddesi'nde yapımı süren inşaatın birinci katında, beton dökülen tabla henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine bölgeye polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan 7 işçi, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir